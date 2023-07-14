Подмосковье 14 июля 2023, 16:52 Лесопарк во Фрязине благоустроят к концу года Министерство благоустройства Московской области

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Благоустройство лесопарка продолжается во Фрязине. Там появятся пешеходные и вело-лыжные маршруты, а также несколько функциональных зон. Завершить работы планируют в этом году.

Как рассказал глава Министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, территорию лесопарка выбрали жители округа для благоустройства путем голосования.

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«На портале „Добродел“ в ходе голосования за лесопарки для обустройства за него отдали свои голоса более двух тысяч фрязинцев. Концепция обсуждалась с местной общественностью. Мы учли пожелания горожан и внесли их в проект благоустройства. Завершить работы планируем к концу 2023 года», — сказал министр.

Во входной зоне парка обустроят парковку для гостей, пункт охраны и туалеты. На территории разместят детскую площадку и шахматные столы, а также сцену и амфитеатр. Для посетителей будет доступна спортивная площадка, где можно будет заняться спортом и поиграть в настольный теннис.

Кроме того, для любителей тихого отдыха появится специальная зона с покрытием из деревянного настила и удобными скамейками.

Подготовительные работы в лесопарке почти завершили, ведется устройство дорожек и детских площадок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал завершение благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске в октябре. На ней уже появился прокат водного и уличного транспорта: лодок, сапбордов, катамаранов и велосипедов.

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