Подмосковье 11 сентября 2023, 18:40 Лесопарк в Павловской Слободе преобразили по губернаторской программе

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Лесопарк в Павловской Слободе преобразился благодаря программе «Парки в лесу». Теперь там есть все необходимое для комфортного отдыха детей и взрослых в любое время года.

В лесопарке понравится как любителям тихого отдыха, так и приверженцам активного образа жизни. На территории обустроили удобные тропинки для пеших прогулок и велодорожки, которые зимой станут лыжными трассами. Для посетителей установили детские площадки и тренажеры, а также открыли пункты проката спортивного инвентаря.

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Жителям и гостям округа будет комфортно гулять и вечером, так как лесопарк оснащен освещением и видеонаблюдением. Важной особенностью является то, что работы провели с минимальным вмешательством в природную среду.

Программу «Парки в лесу» проводят по инициативе губернатора Подмосковья с 2021 года. За два года в Московской области благоустроили и открыли для посещения 16 территорий, а в 2023 году в программу вошли еще шесть лесопарков, включая природную зону в Павловской Слободе.

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