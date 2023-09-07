Подмосковье 07 сентября 2023, 18:00 Лесопарк в Павловской Слободе откроют 8 сентября Министерство культуры и туризма МО

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Торжественное открытие лесопарка «Павловская Слобода», площадь которого составляет 60,2 гектара, состоится 8 сентября в городском округе Истра. Гостей ждут праздничная программа и мороженое.

«Приглашаем в пятницу на торжественное открытие лесопарка „Павловская слобода“ в Истре. В честь столь важного для региона события подготовили праздничную программу. Посетителей будут ждать выступления артистов, игры на природе, мастер-классы и угощение мороженым», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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В Министерстве культуры и туризма региона уточнили, что сбор гостей начинается с 14:00. Церемония начнется в 15:30.

На концерте выступят ансамбль мажореток «Истра», финалистка детского вокального конкурса «Евровидение» Мила Тананян и театр ростовых кукол «Софит».

На детских и спортивных площадках лесопарка пройдут игры на природе, поход, зарядка и мастер-класс по основам ориентирования. Также состоятся спортивные занятия по фехтованию, шахматам, йоге и гимнастике цигун. В день открытия начнет работу пункт проката велосипедов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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