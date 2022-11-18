Подмосковье 18 ноября 2022, 15:46 Лесопарк в Лобне благоустроят к 15 декабря

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Лобненский лесопарк в микрорайоне Москвич откроют для посещения к середине декабря. Сейчас готова территория в 23 га. Это больше половины общей площади парка.

Рабочие уже уложили амортизирующее покрытие, установили столы для настольного тенниса. Также появились площадки для занятий с тренажерами и для игры в волейбол, чуть позже там установят сетку-ограждение. Скоро начнется монтаж опор освещения.

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«Порядка двух километров по протяженности у нас составляет лесопарк. Действительно, максимально удобно, комфортно и полное ощущение, что это природная среда, так как у нас все насаждения сохранены», — рассказал глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

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Природный ландшафт парка постарались максимально сохранить. Для прогулок между деревьями проложили тропинки из розовой гранитной крошки. Для велосипедистов обустроят велодорожки протяженностью в четыре километра. Вдоль них установят урны и лавочки.

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