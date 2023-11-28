Подмосковье 28 ноября 2023, 13:36 Лесопарк «Шишкин лес» в Павловской Слободе стал лауреатом премии по ландшафтной архитектуре Министерство благоустройство Московской области

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Проект благоустройства лесопарка «Шишкин лес» в городском округе Истра отмечен наградой на премии по ландшафтной архитектуре. Торжественное открытие зоны отдыха состоялось 8 сентября.

Лесопарк отметили в номинации «Лучший проект реабилитации особо охраняемых природных территорий». Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин отметил, что награда — предмет гордости и высокая честь для региона.

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«Шишкин лес» открыли в начале осени в Павловской Слободе. В лесопарке оборудовали спортивные зоны и игровые площадки для детей, пешеходные и велосипедные дорожки, прокат инвентаря, туалеты и информационные стенды. Для безопасности посетителей предусмотрели современные системы освещения и видеонаблюдения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил подготовить спортивную инфраструктуру к началу зимы.

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