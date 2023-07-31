31 июля 2023, 04:00
Лесопарк с лыжероллерной трассой открылся в Подольске
В Подольске открыли лесопарк Дубровицкий. Об этом сообщили в министерстве благоустройства Московской области.
«Благодаря программе губернатора Андрея Юрьевича Воробьева „Парки в лесу» наши лесопарки становятся популярными местами для отдыха, прогулок и занятий спортом жителей и гостей Подмосковья. В рамках этой программы в Дубровицком лесу была оборудована лыжероллерная трасса», — рассказал Михаил Хайкин.
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Благоустростройство разделили на два этапа. В ноябре прошлого года начали первый. Специалисты проложили лыжероллерную трассу, организовали вход с охраной, установили павильоны кафе, проката и администрации. В парке установили современное освещение и обустроили площадку воркаут.
На открытии состоялись показательные выступления по воркауту, спортивные старты на лыжероллерах, роликовых коньках и велосипедах, концерт, конкурсы с аниматорами.
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Подольск
Благоустройство
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