Подмосковье 31 июля 2023, 04:00 Лесопарк с лыжероллерной трассой открылся в Подольске Министерство благоустройства Московской области

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В Подольске открыли лесопарк Дубровицкий. Об этом сообщили в министерстве благоустройства Московской области.

«Благодаря программе губернатора Андрея Юрьевича Воробьева „Парки в лесу» наши лесопарки становятся популярными местами для отдыха, прогулок и занятий спортом жителей и гостей Подмосковья. В рамках этой программы в Дубровицком лесу была оборудована лыжероллерная трасса», — рассказал Михаил Хайкин.

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Благоустростройство разделили на два этапа. В ноябре прошлого года начали первый. Специалисты проложили лыжероллерную трассу, организовали вход с охраной, установили павильоны кафе, проката и администрации. В парке установили современное освещение и обустроили площадку воркаут.

На открытии состоялись показательные выступления по воркауту, спортивные старты на лыжероллерах, роликовых коньках и велосипедах, концерт, конкурсы с аниматорами.

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