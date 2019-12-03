Лесопарк появится на месте полигона ТБО в Егорьевске после рекультивации

12 декабря в Егорьевске закроется мусорный полигон. Его ждет рекультивация, а после нее на месте бывшей свалки может появиться лесопарковая зона. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Более 50 лет в Егорьевске в черте города рядом с жилыми домами действовал полигон твердых коммунальных отходов площадью в 10 гектаров. Благодаря строительству современного комплекса по переработке отходов «Восток» появилась возможность закрыть его на три года раньше намеченного срока.

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Глава городского округа Егорьевск Александр Гречищев подчеркнул, что действующий более полувека полигон на улице Владимирской уже исчерпал свои возможности. К тому же, он находится непосредственно в городе рядом с жилыми домами, и такое соседство совершенно не устраивает местных жителей.

«Запуск современного комплекса по переработке отходов при поддержке федерального и областного правительств позволит нам закрыть действующую в городе свалку и рекультивировать ее в последующем. Кроме того, новый КПО позволит муниципалитету перейти на новый экологический стандарт, соответствующий европейскому уровню», — сделал акцент Александр Гречищев.

КПО «Восток»

Новый комплекс по обработке, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов «КПО Восток» удален от города на 30 км. С его помощью муниципалитет сможет перейти на новый экологический стандарт. А действующая в Егорьевске мусорная свалка после закрытия будет рекультивирована.

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Сергей Михайлов живет на Владимирской улице, недалеко от старого мусорного полигона. «Соседство, конечно, меня не радует. Временами доносятся неприятные запахи. Наконец-то его закрывают! Нужно уходить от отживших свой век технологий, переходить на новые стандарты», — уверен мужчина.

Местная жительница Елена Миронова напомнила, что о закрытии городской свалки в Егорьевске во время последнего прямого эфира сказал губернатор Андрей Воробьев. «Порадовались всей семьей. Меня всегда огорчало, что въезжая в город со стороны Владимирской, вижу растущую с каждым годом помойку. Хорошо, что теперь ее не будет! Говорят, что на этом месте в будущем создадут лесопарк», — прокомментировала Елена Миронова.

Полигон в Егорьевске

Рекультивация будет состоять из нескольких этапов — стагнация, техническая и биологическая рекультивация. На сегодняшний день готовится проект. Необходимо разработать документацию, провести публичные слушания по проекту и провести государственную экспертизу.

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Техническая рекультивация предусматривает создание инфраструктуры на территории проведения работ. Это строительство гидротехнических и других вспомогательных сооружений, а также формирование контура свалки и реализация мер по снижению воздействия свалки на окружающую среду.

На время проведения подготовительных мероприятий полигон будет засыпан грунтом, чтобы предотвратить распространение неприятных запахов и исключить возгорание. В дальнейшем на месте мусорного полигона предполагается создать лесопарковую зону для отдыха.

До конца 2019 года будет закрыт полигон ТБО «Непейно» в Дмитровском округе. Ранее был закрыт полигон ТБО «Воловичи», расположенный в Коломенском округе. К концу 2019 года из 39 мусорных полигонов в Подмосковье будет закрыто 27.