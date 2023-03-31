31 марта 2023, 13:12
Лесопарк и парк имени Толстого в Химках преобразятся в 2023 году — Дмитрий Волошин
Глава Химок рассказал губернатору Подмосковья о новых этапах благоустройства
Свыше 130 гектаров лесопарка в Химках благоустроят в 2023 году с минимальным вмешательством в природу. Появится лыжероллерная тропа, улучшат экосистему. Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложил глава городского округа Дмитрий Волошин.
Вместе с тем приступят ко второму этапу преображения парка имени Льва Толстого.
В этом году, помимо второго этапа благоустройства парка Толстого, начинаем работу в Химкинском лесопарке — это еще дополнительно 132 гектара.
Дмитрий Волошин
Он добавил, что в городском округе реализуют и масштабные программы строительства, ремонта социальных объектов.
«Начинаем строить семь детских садов, школу в Подрезкове и ремонтируем три объекта здравоохранения. Хотел бы сказать слова благодарности вам, Андрей Юрьевич, за включение в программу капремонта Химкинского роддома. По каждой сфере мы держим руку на пульсе и стараемся, чтобы был рост», — сообщил Волошин.
В прошлом году в Химках отремонтировали пять медицинских центров, в том числе поликлинику № 2.
В 2023-м после реконструкции открыли спортивный комплекс «Родина» и приступили к обновлению спортивного комплекса «Юность» в микрорайоне Сходня.
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Андрей Воробьев
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