Подмосковье 31 августа 2023, 03:30 Лесопарк Гальчино в Домодедове откроют после благоустройства 1 сентября Министерство благоустройства Московской области

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Работы по благоустройству лесопарка Гальчино в Домодедовском округе подошли к концу. Открытие общественного пространства запланировали на 1 сентября, в честь чего для гостей организуют праздничную программу с играми и мастер-классами.

«Совсем скоро у местных жителей появится место для комфортного отдыха в любое время года. Мы надеемся, что сюда будут приезжать люди и из других уголков Подмосковья», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Внутри лесопарка проложили пешеходные дорожки из гранитного отсева, а вдоль них установили фонари на деревянных опорах. Для любителей активного отдыха проложили велолыжную трассу из уплотненного грунта. Возле входа на территорию оборудовали парковку для автомобилей.

По просьбе жителей вблизи родника обновили площадку для тихого времяпровождения и металлическую лестницу, а вдоль карьера обустроили зону с шезлонгами. Не забыли и о юных посетителях — для детей подготовили новое игровое пространство с инвентарем из дерева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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