Подмосковье 28 августа 2023, 18:11 Лесопарк «Дубки» в Химках благоустроят в 2024 году АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ

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Благоустройство лесопарка «Дубки» запланировали в Химках. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова заявила, что работы по обновлению территории завершат в 2024 году.

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Согласно проекту, лесопарк озеленят, а также установят там ограждения, проложат пешеходные дорожки и велодорожку. Кроме того, в лесопарке появится освещение и видеонаблюдение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся семь новых лесопарков. Глава региона подчеркнул, что лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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