Подмосковье 20 февраля 2024, 15:17 Лесопарк «Дубки» благоустроят в Апрелевке в этом году Пресс-служба министерства благоустройства Московской области

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Обновленный лесопарк «Дубки» откроют для посещений в 2024 году. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин рассказал, что благодаря программе «Парки в лесу» в этом году планируется открыть 10 природных зон для отдыха жителей. Одна из них — это лесопарк «Дубки». Тут обустроят прогулочные дорожки, игровую и спортивную площадки, трассу для велосипедов и лыж. На территории появятся скамьи, урны и фонари.

Пресс-служба министерства благоустройства Московской области Пресс-служба министерства благоустройства Московской области Пресс-служба министерства благоустройства Московской области Пресс-служба министерства благоустройства Московской области

В лесопарке сделают входную группу и парковку рядом с ней. В центральной части расположится зона с павильоном проката и кафе. Появится огороженная площадка для выгула собак, беседки и модульные туалеты.

Благоустройство в лесопарке началось летом 2023 года. Окончание работ запланировано в этом году.

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