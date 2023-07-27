Подмосковье 27 июля 2023, 13:50 Лесопарк благоустроят во Фрязине до конца года Министерство благоустройства Московской области

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Лесопарк благоустроят во Фрязине концу года. Работы выполнены больше, чем наполовину. Там появятся пешеходные дорожки, зоны отдыха, парковка и спортивная площадка

Как рассказал глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, территорию выбрали для облагораживания жители в ходе голосования на портале «Добродел».

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«За него отдали свои голоса более двух тысяч фрязинцев. По концепции благоустройства проводились общественные слушания, в результате которых пожелания местных жителей были учтены. На сегодняшний день больше половины работ уже выполнено. Полностью их завершить планируем к концу 2023 года», — сказал министр.

В лесопарке появятся пешеходные и велолыжные маршруты, парковка, туалеты и пункт охраны. Для гостей будут доступны детская площадка, шахматный столы, сцена и амфитеатр, а также спортивная площадка.

Кроме того, на территории обустроят тихую зону отдыха с покрытием из деревянного настила и удобными скамейками. В парке установят камеры видеонаблюдения и проведут озеленение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов. За полгода жители подали более 330 тысяч жалоб и предложений, касающихся придомовых территорий.

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