Подмосковье 12 мая 2023, 09:33 Лесопарк «Авангард» в Электростали благоустроят в 2023 году министерство благоустройства

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Благоустройство лесопарка «Авангард» продолжается в Электростали. Работы планируют завершить до конца года. Там появятся пешеходные и велосипедные дорожки, зоны отдыха и места для занятий спортом.

Как рассказал глава Минблагоустройства региона Михаил Хайкин, лесопарк «Авангард» стал одной из территорий для преображения по губернаторской программе «Парки в лесу».

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«На сегодня работы там выполнены более чем на 90% — осталось довести до конца устройство покрытий и монтаж конструктивных элементов. Полностью лесопарк будет готов к концу мая — началу июня», — сказал он.

Площадь лесопарка составляет 60 гектаров. На его территории обустроили пешеходные и велосипедные дорожки, экопарковку, детскую площадку, место для занятий спортом и площадку для выгула собак. Также там будут работать кафе и павильоны для мастер-классов, система освещения и камер видеонаблюдения.

Сейчас в лесопарке укладывают асфальт, завершают благоустройство пляжной зоны и устанавливают игровые элементы для детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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