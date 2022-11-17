Подмосковье 17 ноября 2022, 14:14 Лесных пожарных в Подмосковье начнут страховать с 1 января

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Новую меру поддержки планируют ввести в Подмосковье для лесных пожарных. С 1 января таких специалистов начнут страховать за счет бюджета региона.

Проект закона «О предоставлении дополнительной меры поддержки работникам государственных учреждений Московской области, осуществляющим тушение лесных пожаров в Московской области» уже одобрили в правительстве региона.

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«В ближайшие дни губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внесет эту инициативу в Мособлдуму», — рассказал курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Проект закона предусматривает возможность личного страхования лесных пожарных с 1 января 2023. Это важно, ведь работа по ликвидации возгораний — опасная.

«К льготной категории будут отнесены также бригадиры лесопожарных групп, водители автоцистерн, трактористы и иные сотрудники, прошедшие обучение и непосредственно выполняющие тушение лесных пожаров», — добавил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

В 2022 году в лесах Подмосковья ликвидировали 341 возгорание, в том числе 36 — на торфяниках. Пик пришелся на август. Подмосковные специалисты также помогали тушить обширные лесные пожары в Рязанской области.

Этой осенью лесничие Подмосковья получили 462 новых комплекта зимней одежды с курткой и полукомбинезоном, а также теплыми сапогами и шапкой. Сотрудники «Центрлесхоза» готовы для работы в лесу в холодное время года. Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал создавать лесопарки на территории региона, и эта работа уже началась.

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