Участников борьбы с лесными пожарами наградили в Балашихе | 360°

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Участников борьбы с лесными пожарами наградили в Балашихе

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Сотрудников «Мособлпоожспаса» и МЧС Балашихи наградили благодарностями главы округа. Они участвовали в ликвидации пожаров и не допускали переход огня на населенные пункты. За работу их поблагодарил глава Балашихи Сергей Юров.

«Хочу поблагодарить всех, кто осуществлял помощь в тушении лесных пожаров. Благодаря совместной работе удалось избежать серьёзных последствии», — сказал глава округа.

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Во время пожароопасного сезона сотрудники спасательного гарнизона проводили в школах и детских садах округа тематические занятия. С населением также вели профилактические беседы и инструктаж. Также летом провели 19 рейдов, а которых зафиксировали 80 правонарушений.

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Всего к ликвидации пожаров в Балашихе могут привлечь свыше 400 человек и 96 единиц техники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал коммунальщиков готовить технику к зиме. Он заявил, что снег не должен быть неожиданностью для коммунальных служб.

Лесные пожары

Балашиха

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