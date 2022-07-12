Лесные птицы поселились в парке московского ЖК Balance

Дрозды-дерябы поселились в парковом пространстве ЖК Balance в Москве. Природные условия у жилого комплекса позволят редкой лесной птице обустраивать гнезда и питаться. Парк реализуется по концепции «Главстроя».

Дрозд-деряба — серая птица с темно-бурым животом и белыми снизу крыльями. Она достигает размера 30 сантиметров и веса 150 граммов. Обычно обитает в европейской части России, Кавказа и Зауралья.

Особое обустройство территории жилого комплекса делает его благоприятным местом для животных и растений. Застройщик высадил здесь более 1700 саженцев. Это многолетние лиственные и хвойные кустарники, липа, яблоня, маньчжурский орех, рябина и береза. Также для создания природной экосистемы здесь высадили тысячу квадратных метров цветников, которые будут радовать жителей своим видом круглый год. Площадь парка займет восемь гектаров.

Источник фото: телеканал «360»

Озеленение территории началось с высадки более чем 200 саженцев березы, которые образовали полноценный лесной массив в формате классического парка. Они и другие растения сочетаются по цветовой гамме со зданиями жилого комплекса: красным кирпичом и алюминиевыми башнями.

Концепция парка в жилом квартале была создана «Главстроем» совместно с соавторами «Зарядья», бюро Citymakers. В проект включили культурно-досуговые зоны, коммерческие, социальные и рекреационные функции. ЖК находится в одном из самых зеленых лесопарков города с естественными ландшафтами и растениями.