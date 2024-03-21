Подмосковье 21 марта 2024, 14:49 Лесные пожарные Подмосковья рассказали о профессии на ярмарке вакансий в МСХА имени Тимирязева Комитет лесного хозяйства МО

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Ярмарка вакансий прошла на базе МСХА имени Тимирязева. В ней приняли участие лесные специалисты подмосковного «Центрлесхоза».

Сотрудники ведомства рассказали студентам и выпускникам о направлениях работы усреждения, а также о деятельности лесных пожарных и инженеров лесных питомников, а также о прохождении практики и многом другом.

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В ходе встречи более 50 ребят заполнили анкеты для будущего трудоустройства и прохождения практики в филиалаз ведомства.

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