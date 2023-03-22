Подмосковье 22 марта 2023, 16:28 Лесные пожарные Подмосковья прошли тренировку по работе в непригодных для дыхания условиях

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Замначальника теруправления Александр Сорокин рассказал, что такие занятия помогают отработать психологическую готовность огнеборцев к работе в экстремальных условиях. В ходе тренировок они отработали способы и приемы поиска и спасения людей, а также оказания первой помощи пострадавшим.

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«Теплодымокамера предназначена для профессиональной подготовки пожарных и спасателей к реальным условиям работы на пожаре. Находясь в условиях, приближенных к реальным, которые предоставляет тренировочный комплекс, огнеборцы повышают выносливость, тренируют физическую работоспособность и адаптируются к условиям, с которыми могут столкнуться при работе на пожаре», — объяснил он.

В ходе занятия пожарные искали условных пострадавших, выносили их на свежий воздух, отключали электроснабжение объекта, ликвидировали огонь и выходили из камеры полным составом.

«Огнеборцы успешно справились с поставленными задачами. В завершение тренировки руководители занятий подвели итоги и разобрали допущенные личным составом недочеты», — сказал начальник теруправления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что канализационные системы модернизируют в шести округах в этом году. Он напомнил, что на прошлой неделе полпред президента в ЦФО проводил селекторное совещание, связанное с темой подтоплений.

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