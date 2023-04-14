Подмосковье 14 апреля 2023, 18:01 Лесные пожарные Подмосковья приняли участие в учениях по управлению беспилотниками Фотография Комитета лесного хозяйства Московской области.

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Учения по использованию дронов прошли среди лесных пожарных и сотрудников лесной охраны Подмосковья. Они соревновались в умении работать с квадрокоптерами.

Заместитель председателя правителя Подмосковья Георгий Филимонов рассказал, что учения прошли по пять специалистов из всех подведомственных учреждений Комлесхоза и «Мособллеса».

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«Погода внесла свой вклад, создала условия, максимально приближенные к реальным и сложным: сильный ветер, слепящее солнце, одновременно несколько коптеров в небе, большая площадь полета и минимальное время на принятие решений», — добавил он.

Дроны показали большую пользу в тушении лесных пожаров за последние два года. Их также используют для поиска потерявшихся людей и надзорной работе.

Участники учений осуществляли взлет квадрокоптеров и посадку на точность, а также определяли координаты условного пожара и пилотировали дроны с препятствиями. Лучшие результаты показали начальник отдела лесного хозяйства Московского учебно-опытного филиала «Мособллес» Алексей Тостухин, начальник Луховицкого-Ступинского филиала «Центрлесхоза».

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили, что парки и дворы в регионе облагородят к лету по строгому алгоритму уборки. Он состоит из восьми пунктов, каждый из которых помогает преобразить территорию.

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