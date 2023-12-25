Подмосковье 25 декабря 2023, 14:05 Лесные пожарные Подмосковья получили дополнительную технику Комитет лесного хозяйства Московской области

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Новый колесный трактор «Беларус» закупили для тушения лесных пожаров в Подмосковье. С его помощью будут обустраивать минерализованные полосы и локализовывать огонь.

Как рассказал глава Комлесхоза Подмосковья Олег Баженов, новую технику для тушения пожаров закупают по проекту «Сохранение лесов».

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«На экономию, сложившуюся от проведения закупочных процедур в 2023 году, осуществлена закупка колесного трактора „Беларус“ с навесным оборудованием», — рассказал он.

Он добавил, что трактор предназначен для противопожарных мероприятий по обустройству лесов. Он оснащен комбинированным лесным плугом и передним отвалом, который позволяет локализовывать и тушить огонь, а также обустраивать минерализованные полосы и подготавливать почву под посадку сеянцев и саженцев.

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