Подмосковье 02 мая 2023, 14:46 Лесные пожарные Подмосковья получили 26 звонков от жителей 1 мая Комитет лесного хозяйства МО

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Традиционно во время майских праздников происходят пожары в лесах. В прошлом году в эти дни выявили шесть возгораний на площади 36,11 гектара. В этом году 1 мая не зафиксировали ни одного происшествия. При этом лесные пожарные получили 26 звонков от жителей.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, в этом году перед майскими праздниками ввели противопожарный режим с серьезными штрафами и усилили патрулирование в метах отдыха жителей.

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«Погодные условия также благоприятствовали. Как итог — в минувшие выходные с 29 апреля по 1 мая включительно на территории Московской области лесные пожары не зафиксированы», — добавил он.

Камеры, установленные в региональной диспетчерской службе, выявили 93 тысяч дым точек, из которых свыше 40 тысяч — в субботу и 31 тысяча — в понедельник. Опасными признали 43 объекта на территории лесного фонда.

Также в эти дни на прямую линию лесной охраны поступило 26 звонков и 25 сообщений, из которых четыре были связаны с потерявшимися жителями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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