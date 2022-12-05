Подмосковье 05 декабря 2022, 16:10 Лесные пожарные Подмосковья получили 10 новых УАЗов для патрулирования

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Новые УАЗы «Фермер» распределят между 10 лесопожарными формированиями Подмосковья.

Автомобили доставят на лесопожарные станции «Егорьевск», «Дмитров», «Голицино», «Клин», «Луховицы», «Воре-Богородское», «Орехово-Зуево», «Ямкино», «Кривандино» и «Дмитровский погост». С их помощью организации смогут перевозить противопожарное оборудование и снаряжение к местам тушения лесных пожаров, а также патрулировать леса.

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«10 УАЗов „Фермер“ закуплены за счет выделенного Правительством Московской области дополнительного финансирования в рамках федерального проекта „Сохранение лесов“ в целях модернизации материально-технической базы лесопожарной спецтехники „Центрлесхоза“, — заявил курирующий Комлесхоз зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Отмечается, что план по обновлению техники для тушения пожаров в Подмосковье рассчитан на пять лет.

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