05 декабря 2022, 16:10
Лесные пожарные Подмосковья получили 10 новых УАЗов для патрулирования
Новые УАЗы «Фермер» распределят между 10 лесопожарными формированиями Подмосковья.
Автомобили доставят на лесопожарные станции «Егорьевск», «Дмитров», «Голицино», «Клин», «Луховицы», «Воре-Богородское», «Орехово-Зуево», «Ямкино», «Кривандино» и «Дмитровский погост». С их помощью организации смогут перевозить противопожарное оборудование и снаряжение к местам тушения лесных пожаров, а также патрулировать леса.
Реклама
«10 УАЗов „Фермер“ закуплены за счет выделенного Правительством Московской области дополнительного финансирования в рамках федерального проекта „Сохранение лесов“ в целях модернизации материально-технической базы лесопожарной спецтехники „Центрлесхоза“, — заявил курирующий Комлесхоз зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.
Реклама
Отмечается, что план по обновлению техники для тушения пожаров в Подмосковье рассчитан на пять лет.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Реклама
Реклама