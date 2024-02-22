22 февраля 2024, 11:46
Подготовка к пожароопасному сезону началась в лесничествах Подмосковья
Подготовка к пожароопасному сезона началась в Подмосковье. В течение зимы лесничие улучшают теоретические и практические навыки.
Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, на занятиях особо внимание уделяют изучению техники безопасности при тушении лесных возгораний, а также оказанию первой помощи и организации взаимодействия сил и средств пожаротушения. Специалисты учатся работать со специальным оборудованием и применять средства защиты.
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Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов рассказал, что самой частой причиной лесных пожаров становится пал травы.
«Для подготовки к борьбе с лесными пожарами ежегодно в зимний период мы проводим обучение и повышение квалификации сотрудников лесного хозяйства по предупреждению, выявлению и пресечению лесных пожаров», — сказал он.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Пожары
Лесные пожары
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