Лесные пожарные не допустили возгораний в Подмосковье за неделю

На минувшей неделе в Подмосковье не было ни одного лесного пожара. Предотвратить возгорания удалось силами лесопожарных ведомств и рассредоточения техники. Об этом рассказал зампред правительства Георгий Филимонов.

Источник фото: телеканал «360»

На обстановку не смогла повлиять даже сильная жара и отсутствие осадков. Однако опасность сохраняется, отметил Филимонов.

Вся ближайшая неделя будет теплой, сохранятся высокие температуры и локально пройдут дожди. Ожидается II–III класс пожарной опасности в лесах Георгий Филимонов

Председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов напомнил, что с 1 июля в регионе увеличили штрафы за нарушение правил пожарной безопасности. Так, граждане будут платить до 30 тысяч рублей, а юридические лица — до 400 тысяч. В случае обнаружения огня в лесах, жителей Подмосковья просят звонить «122».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что правопорядок в Подмосковье помогут обеспечить камеры видеонаблюдения.