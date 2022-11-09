Лесные питомники Подмосковья подготовили к посеву саженцев елей и сосен | 360°

Подмосковье 09 ноября 2022, 14:53 Лесные питомники Подмосковья подготовили к посеву саженцев елей и сосен

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В лесных питомниках Подмосковья вовсю проводится подготовка к зиме. В пяти из них уже удалось завершить работы по перепашке паров. Это такие участки, на которых в следующем году будет производиться посев. Собираются посеять ели и сосны.

Когда проводятся именно такие работы, сразу же улучшается само качество почвы, на ней уничтожаются сорняки, перестают существовать вредные насекомые.

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Как рассказали в Комлесхозе, примерно до 2026 года в этих пяти питомниках собираются вырастить примерно 13 миллионов сеянцев ели и более 7 миллионов сеянцев сосны. Все это называется искусственным восстановлением лесов, такая работа очень важна для экологии и сохранения природы в Подмосковье.

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«Подмосковные лесные питомники полностью обеспечивают потребности региона в качественном посадочном материале с открытой корневой системой», — уточнил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.