Лесные питомники подготовят к новым посадкам в Подмосковье | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 15:56 Поделиться Telegram

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Viber Лесные питомники подготовят к новым посадкам в Подмосковье

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Подготовительные работы под посадки будущего года начались в Ульянинском питомнике Виноградовского-Егорьевского филиала «Центрлесхоза». Здесь проводят перепашку земли и вносят удобрения.

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Вспашка и удобрения улучшат физические свойства почвы и это благоприятно скажется на росте растений. А чтобы однолетние саженцы сосны не болели, их обработают фунгицидами.

«Своевременное проведение работ в лесных питомниках — залог того, что сеянцы будут высокого качества и из них вырастут здоровые деревья. Большой лес начинается с маленьких сеянцев», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов.

Леса занимают почти половину земель Подмосковья, и они раскинулись в черте городов. Задача — благоустроить их с комфортом для людей, но без вреда природе, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. За пять лет в регионе преобразятся 50 лесопарков.

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