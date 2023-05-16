Подмосковье 16 мая 2023, 12:42 Лесные инспекторы Подмосковья совершили более 3 тысяч патрулирований за месяц Комитет лесного хозяйства МО

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С 10 апреля по 12 мая в лесах Московской области проводились профилактические патрулирования «Смежник». За это время инспекторы более трех тысяч раз осмотрели лесной массив и обследовали свыше четырех тысяч участков на его границах, сообщили в комитете лесного хозяйства региона.

Подобные мероприятия помогают предотвратить лесные пожары.

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«Выявлено 854 нарушения лесного законодательства», — рассказал курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

В «Смежнике» поучаствовало более тысячи человек. Из них около 900 являются сотрудниками лесной охраны. Больше всего нарушений нашли в лесничествах Волоколамска — 164, Егорьевска — 106, Истры — 61, Ногинска — 55 и других.

Собственники земельных участков рядом с лесом обязаны убирать с их территории горючие материалы на полосе шириной не менее 10 метров от леса. Также можно отделять от лесного массива свою землю противопожарной минерализованной полосой шириной 1,4 метра или иным противопожарным барьером.

За неисполнение собственникам грозят штрафы. Для юридических лиц они могут доходить до 500 тысяч рублей, а в случае пожара — до миллиона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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