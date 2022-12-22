Подмосковье 22 декабря 2022, 10:43 Лесную охрану усилили перед праздниками в Лосино-Петровском для пресечения незаконной рубки елей

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Лесная охрана в Лосино-Петровском присоединилась в областным рейдам «Елочка». Сотрудники патрулируют лес перед новогодними праздниками для предотвращения незаконной рубки елей.

Ежедневный рейд лесной охраны проходит по стандартному маршруту — подальше от федеральных трасс и вдоль леса. Здесь чаще всего можно встретить браконьеров.

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«Данное мероприятие направлено на профилактику правонарушений <…> — рубку елей, сосны на новогодние праздники. Если человек срубил елку или сосну, то за данное правонарушение уже предусмотрена уголовная ответственность, так как ущерб будет больше пяти тысяч», — рассказал заместитель директора МУОФ ГКУ МО «Мособллес» Виктор Виноградов.

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Значительно упрощает работу инспекторам выпавший снег. Охотники за елками оставляют много следов. Так в ходе одного из первых рейдов задержали Сергея — он пытался нарубить еловых веток около дороги в лесополосе. Сделать это он так и не успел, поэтому с ним провели профилактическую беседу.

«Жена попросила сходить. Говорит, Новый год впереди. Чтобы пахло елкой, для этого я и хотел срубить. Я не знал, что нельзя. Я думал, что ветки можно рубить», — сказал Сергей.

Сотрудники лесной охраны будут патрулировать лесную зону круглосуточно до 31 декабря включительно.

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