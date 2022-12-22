Подмосковье 22 декабря 2022, 17:27 Лесную амнистию продлят в Подмосковье до 2026 года Unsplash

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Возможность узаконить земельные участки, которые имеют наложение на лесной фонд, сохранится в Подмосковье. Закон о продлении срока лесной амнистии до 2026 года подписал президент России Владимир Путин.

«Продление сроков действия программы позволит актуализировать данные о границах лесничеств и защитить имущественные права граждан, земельные участки которых имеют наложение на лесной фонд», — отметил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Почти 55 тысяч земельных участков попали под лесную амнистию в Подмосковье с начала года. Чтобы узнать, имеет ли надел пересечение с землями лесного фонда, нужно воспользоваться сервисом проверки на портале госуслуг Московской области.

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«Совсем недавно мы обновили наш сервис. Теперь для проверки достаточно знать кадастровый номер участка. За несколько минут можно оперативно уточнить наличие или отсутствие пересечений границ с землями лесного фонда и определить необходимость применения лесной амнистии», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

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