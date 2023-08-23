23 августа 2023, 14:13
Лесной реестр Подмосковья перевели в электронный вид
Данные о лесах Подмосковья полностью оцифровали. С 1 сентября в регионе заработает Федеральная государственная информационная система лесного комплекса (ФГИС ЛК).
«Ретроспективные данные по лесничествам Подмосковья готовы и полностью загружены в систему. Наш регион готов к работе», — рассказал курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
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Московская область начнет работать в новой системе в числе первых, вместе с Архангельской и Ульяновской областями. Функционал ФГИС ЛК протестируют, что позволит оптимизировать работу программы и ускорить процесс ее внедрения по всей стране.
ФГИС ЛК — система, которая объединяет в единую базу достоверные данные о лесах России, их использовании, охране и воспроизводстве.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе откроют более 180 парков.
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Природа
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