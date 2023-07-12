Подмосковье 12 июля 2023, 15:23 Лесной реестр Подмосковья переведут в электронный вид с 1 сентября Unsplash

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Подмосковье станет одним из трех регионов России, которые первыми начнут работать в Федеральной государственной информационной системе лесного комплекса. Цифровизация поможет сократить сроки рассмотрения документов и упорядочить данные лесного реестра.

«Определено, что Московская, Архангельская и Ульяновская области первыми начнут работу в системе в сентябре. С нового года вся Россия будет вносить количественные и качественные характеристики леса в электронном виде», — рассказал зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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Новая система позволит систематизировать работу региональных ведомств и упростит их взаимодействие для эффективного ведения лесного хозяйства. Перевод данных в электронный вид также позволит сократить сроки оказания отраслевых госуслуг. Так, проведение экспертизы проекта освоения лесов сократится с 30 до 15 дней, а рассмотрение проектов лесовосстановления — с 15 до пяти дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе откроют более 180 парков.

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