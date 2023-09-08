Подмосковье 08 сентября 2023, 15:43 Лесной пожарный из Подмосковья поборется за звание лучшего в России Комитет лесного хозяйства Московской области

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В подмосковном Софрине начался всероссийский конкурс c международным участием «Лучший лесной пожарный». Московскую область представляет Максим Рябов из «Центрлесхоза».

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов рассказал, что на конкурс попали те специалисты, кто успешно прошел предварительные испытания. Представители лесопожарных служб из 21 региона России и коллеги из Белоруссии соревнуются по уровню физической подготовки, навыкам ориентирования на местности, умениям владеть ручным инструментом.

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Жюри оценивает не только скорость выполнения упражнений, но и точность. Если участник сделал распил бревна с отступом хотя бы на миллиметр от разметки, или забыл залить воду в мотопомпу перед ее запуском, — он сразу получает штрафные баллы.

От Подмосковья за звание лучшего по профессии борется Максим Рябов.