Лесной пожар потушили вблизи села Бисерово в Подмосковье

Лесной пожар вблизи села Бисерово удалось ликвидировать. Ситуация находится на контроле у Комлесхоза. В тушении были задйствованы 21 единица техники и 47 человек личного состава.

Пожар был зафиксирован накануне в 12:30 при помощи камер видеонаблюдения. Сначала местность опахали бульдозером, потом пролили водой. В итоге пожар удалось сначала локализовать, а потом ликвидировать.

По предварительным данным, причиной возгорания снова стал человеческий фактор.

«Сегодня ночью проводилось наблюдение за территорией и кромкой пожара в связи с зафиксированными единичными точками тления. Уже в 7 утра наши лесные пожарные начали проливать участки, которые вызывают опасение по возобновлению пожара», — сказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Филимонов добавил, что подобный мониторинг проходит на всех пожарах, которые нужно ликвидировать в позднее вечернее время. Только за вчерашний день удалось ликвидировать 11 возгораний в лесном фонде Подмосковья.

Он напомнил, что следует соблюдать ограничения на посещение лесов. Это очень важная мера, которая нужна для снижения рисков новых пожаров в лесном фонде.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал экологию в Подмосковье бесценной. В регионе реализуется масштабная программа по обустройству 50 лесопарковых зон.