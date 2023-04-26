Подмосковье 26 апреля 2023, 11:08 Лесной пожар потушили в Подмосковье 25 апреля

Читать 360tv в

Еще один лесной пожар потушили в Подмосковье на этой неделе. 25 апреля возгорание произошло на территории Московского учебно-опытного лесничества.

Возгорание удалось быстро выявить и ликвидировать, благодаря чему огонь прошел по территории только 0,2 гектара. В тушении были задействованы три машины и 11 человек личного состава лесопожарных служб.

Реклама

Накануне, 24 апреля в Подмосковье потушили еще три лесных пожара. Спасатели выезжали на территории Московского учебно-опытного и Ногинского лесничеств, а также в лесничество «Русский лес».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах. По его словам, «каждая минута имеет определяющее значение».