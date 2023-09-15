Подмосковье 15 сентября 2023, 14:58 Лесной пожар потушили в Истре 14 сентября Комитет лесного хозяйства МО

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Лесной пожар потушили в Истре днем 14 сентября. Он произошел вблизи СНТ «Опалиха» и распространился на территории 0,03 гектара. Его смогли ликвидировать за 55 минут.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, пожар обнаружил летчик во время авиапатрулирования. Причиной стало неосторожное обращение жителей с огнем.

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Огонь тушили восемь человек и две машины.

Всего с начала года в Подмосковье произошло 140 пожаров, в том числе шесть торфяных.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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