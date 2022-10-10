Лесной пожар оперативно потушили в Подмосковье в выходные | 360°

Подмосковье 10 октября 2022, 15:42 Поделиться Telegram

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Viber Лесной пожар оперативно потушили в Подмосковье в выходные

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Спасателям потребовалось 1,5 часа, чтобы ликвидировать пожар. Возгорание произошло в лесничестве «Русский лес» на площади 2,9 гектара.

«Сильный ветер быстро распространял огонь. На тушении работало восемь единиц техники и 29 человек личного состава», — рассказал курирующий Комлесхоз заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Спасатели сработали оперативно — за 1,5 часа пожар был полностью ликвидирован. Угрозы населенным пунктам не возникло.

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«По прогнозам гидрометцентра, на этой неделе в Подмосковье будет сухо и тепло, поэтому в лесах ожидаем I–II класс пожарной опасности. Учитывая большой поток грибников, сохраняются риски возгораний», — уточнил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Недавно в Подмосковье обновили техническое оснащение лесных пожарных. Они получили 12 бензомоторных пил, которые нужны для того, чтобы не дать огню распространяться. Чуть позже лесничие получили 462 новых комплекта зимней одежды. Куртка и полукомбинезон, а также теплые сапоги и шапки входят в каждый такой набор.

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