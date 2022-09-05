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05 сентября 2022, 18:09

Лесной пожар из-за оставленного в неположенном месте мангала потушили в Одинцове

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В Тучковском лесничестве утро понедельника выдалось действительно жарким — местным пожарным пришлось в полном смысле этого слова спасать лес. Возгорание произошло неподалеку от Нового городка в Одинцове, и причиной уже по традиции стало неосторожное обращение с огнем.

В несанкционированном месте для отдыха оказался мангал, там было разбросано множество пакетов, рядом лежали бутылки и стаканчики. Кто именно собирался устроить здесь пикник, так и осталось неизвестным. Однако после произошло возгорание.

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Как только неравнодушные люди заметили огонь, они сразу же позвонили в пожарную службу. Защищать лес оперативно отправились сотрудники МЧС России по Московской области, а также четыре единицы техники и семь человек из «Центрлесхоза» и «Мособллеса». Ликвидировать возгорание удалось примерно за час. Огонь к этому моменту успел охватить площадь порядка 0,05 гектара.

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Жителям Подмосковья еще раз напомнили, что в регионе сохраняется пятый класс пожарной опасности в лесах. Всех убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности и не использовать открытый огонь на лесной территории.

Лесные пожары

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