Подмосковье 05 сентября 2022, 18:09 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Лесной пожар из-за оставленного в неположенном месте мангала потушили в Одинцове pixabay.com

Читать 360tv в

В Тучковском лесничестве утро понедельника выдалось действительно жарким — местным пожарным пришлось в полном смысле этого слова спасать лес. Возгорание произошло неподалеку от Нового городка в Одинцове, и причиной уже по традиции стало неосторожное обращение с огнем.

В несанкционированном месте для отдыха оказался мангал, там было разбросано множество пакетов, рядом лежали бутылки и стаканчики. Кто именно собирался устроить здесь пикник, так и осталось неизвестным. Однако после произошло возгорание.

Реклама

Как только неравнодушные люди заметили огонь, они сразу же позвонили в пожарную службу. Защищать лес оперативно отправились сотрудники МЧС России по Московской области, а также четыре единицы техники и семь человек из «Центрлесхоза» и «Мособллеса». Ликвидировать возгорание удалось примерно за час. Огонь к этому моменту успел охватить площадь порядка 0,05 гектара.

Реклама

Жителям Подмосковья еще раз напомнили, что в регионе сохраняется пятый класс пожарной опасности в лесах. Всех убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности и не использовать открытый огонь на лесной территории.

0 0 0 0 0 0