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Подмосковье

05 сентября 2022, 18:46

Военно-исторический фестиваль «День Бородина» посетили более 50 тысяч человек в Подмосковье

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В Бородинском военно-историческом музее-заповеднике состоялся международный военно-исторический фестиваль под названием «День Бородина». На нем за три дня побывали больше 50 тысяч человек.

«Уже более 30 лет этот праздник — одно из самых значимых мероприятий. Посмотреть на уникальные события, которые разворачиваются на Бородинском поле, приезжают тысячи гостей», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Организаторами мероприятия стали Бородинский военно-исторический музей-заповедник, Международная военно-историческая ассоциация при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества.

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В текущем году там была масштабная интерактивная площадка под названием «Историческая улица 1812: в походе и в обиходе», также состоялись дефиле былых эпох, полноценная экскурсия по одной из выставок. Кроме того, для всех желающих прошел урок фехтования с отработкой ударов кирасирской саблей и различными приемами. Можно было также поучиться работать с инструментами на наковальне под руководством опытного кузнеца.

В последний день мероприятия, 4 сентября, для гостей работали интерактивные площадки реконструкторов на биваке русской армии. Преображенцы и семеновцы — элита Императорской гвардии — продемонстрировали развод караулов, строевые экзерциции, выступления барабанщиков и трубачей.

Фестивали

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