Лесной фонд Московской области взят под общественный контроль

Нарушение лесного законодательства и правил санитарной безопасности в лесном фонде Московской области будут совместными усилиями выявлять и пресекать ГКУ МО «Мособллес» Комитета лесного хозяйства региона и Ассоциация общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области.

Как сообщила пресс-служба комитета, стороны заключили соглашение о порядке взаимодействия и обмене информацией.

«Сегодня генеральный директор ГКУ МО „Мособллес“ Михаил Чиркун и председатель Ассоциации Лилия Белова подписали соглашение о сотрудничестве», — приводится на сайте Правительства Московской области сообщение пресс-службы комитета.

Чиркун отметил, что трехлетнее соглашение предполагает регулярный обмен информацией по пресечению нарушений лесного законодательства, а также организацию совместных патрулирований в пределах земель лесного фонда Московской области, говорится в сообщении. также члены Ассоциации будут участвовать в проведении разъяснительной работы среди населения.

«Особый акцент в данной работе будет сделан на случаях захоронения и размещения отходов производства и потребления, промышленных и бытовых отходов», — отметил генеральный директор ГКУ МО «Мособллес».

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