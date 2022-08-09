Лесничий с 10-летним стажем представит Подмосковье на профильных всероссийских конкурсах

В Московской области определили участника, который будет представлять регион сразу на двух масштабных конкурсах профессионального мастерства. В ближайшее время состоится сразу несколько состязаний, которые направлены на демонстрацию достижений и передового опыта в лесном хозяйстве.

«Начальник лесопожарной станции 1 типа «Талдом», специалист лесного хозяйства с 10-летним стажем Максим Рябов представит Московскую область на двух масштабных конкурсах профессионального мастерства — Всероссийском конкурсе «Лучший лесной пожарный 2022» и чемпионате России «Лесоруб — 2022», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Отмечается, что с 6 по 9 сентября в поселке Софрино в Пушкинском районе Подмосковья пройдет VIII Всероссийский конкурс федерального уровня «Лучший лесной пожарный-2022». На нем будут поднимать престиж труда лесного пожарного, на состязания приглашают высоких профессионалов в области охраны лесов.

В итоге в ближайшее время Максим Рябов отправится в Красноярск, где ему нужно будет показать мастерство владения бензомоторным инструментом. Там пройдет форум «Леса России», в рамках которого состоится чемпионат среди вальщиков леса «Лесоруб-2022». Профессионалы со всей страны поборются за звание лучшего лесоруба, соревнуясь в упражнениях по валке дерева, замене цепи, раскряжевке комбинированным резом, обрезке сучьев и раскряжевке на точность.

Стоит отметить, что Максим Рябов работает в лесном хозяйстве уже больше 10 лет, в 2016 году он занял должность начальника лесопожарной станции 1 типа «Талдом» Дмитровского-Талдомского филиала ГАУ МО «Центрлесхоз». Рябов показывал себя исключительно как высокий профессионал, хороший специалист, грамотный руководитель тушения лесных пожаров и палов травы в Подмосковье.

За добросовестный труд Рябов был награжден благодарственным письмом и почетной грамотой Комитета лесного хозяйства Московской области, почетной грамотой ГАУ МО «Центрлесхоз», дипломом «Лучший лесной пожарный-2018», юбилейной медалью «90 лет Московской области».