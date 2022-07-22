Лесничий из Дмитрова украсил опушку фигурами зверей из валежника

Новое место отдыха появилось в Дмитрове. Там участковый лесничий Иван Девисилов смастерил из валежника фигуры животных и разместил их на опушке.

Источник фото: телеканал «360»

Место отдыха оборудовали в 31 квартале седьмого выдела Дмитровского лесничества. Иван сделал фигуры оленей и зайцев из спилов деревьев и скрепил саморезами. У скульптур также установили самодельные скамейки. Лесничий рассказал: место выбрал не случайно — этот участок очень популярен у местных жителей из-за расположения у дороги. По его словам, летом туда часто ходят за грибами и ягодами, а летом — катаются на лыжах.

Источник фото: телеканал «360»

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