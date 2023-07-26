26 июля 2023, 17:40
Лесничие вытащили застрявшую после дождя машину грибников в Подмосковье
Виноградовские лесничие помогли двум жительницам Подмосковья вызволить автомобиль, застрявший на грунтовой дороге после дождя. Они отправились в лес на личном авто, сообщили в комитете лесного хозяйства региона.
«При помощи буксировочного троса машину вытащили, и дамы продолжили свой путь», — уточнили в ведомстве.
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Любителям тихой охоты напомнили, что в экстренных случаях следует звонить по номеру «112». Перед походом в лес нужно сообщить об этом родным.
С собой нужно взять телефон и воду. Во время пути следует запоминать обратную дорогу. Ориентирами могут служить деревья, пни, булыжники, ямы и ручьи.
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