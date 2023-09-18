Подмосковье 18 сентября 2023, 21:12 Лесничие высадили сеянцы возле Храма Архангела Михаила в Кубинке Фото: unsplash.com

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Лесничие Звенигородского филиала «Мособллеса» высадили 28 деревьев возле Храма Архангела Михаила в Кубинке в Одинцове. Территорию озеленили елью черной, канадской, туями, пихтами, можжевельником и кедром, сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области.

«Искренне надеемся, что эти деревья будут расти крепкими и красивыми, преображая окрестности и радуя глаз всех, кто посещает Храм Архангела Михаила в городе Кубинка. Ведь зеленые насаждения не только улучшают экологию, но и создают приятную и умиротворяющую атмосферу» — рассказал звонарь храма Дормидонт.

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