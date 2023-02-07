07 февраля 2023, 14:37
Лесничие Волоколамска подготовили участок для прокладки газопровода
На территории Волоколамского лесничества специалисты «Мособлгаза» решили провести газопровод. Компания направила соответствующий запрос в комитет лесного хозяйства Московской области. В итоге местные лесничие обследовали участок перед работами.
Сотрудники газовой компании работали над прокладкой газопровода низкого давления для догазификации деревни Холмец в Шахоской. После обследования участковые лесничие выдали необходимое разрешение.
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«Газификация населенных пунктов проводится в рамках программы правительства Московской области „Развитие газификации Московской области до 2025 года“», — заявил помощник участкового лесничего Серединского участкового лесничества Волоколамского филиала «Мособллеса» Сергей Клеперов.
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Газ
Волоколамск
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