Подмосковье 05 апреля 2024, 14:56 Лесничие убрали упавшее на дорогу дерево в Ступине Комитет лесного хозяйства Московской области

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Сильный ветер пришел в Подмосковье на этой неделе. Из-за него в некоторых местах повалились деревья. Последствия непогоды устранили в ступинском лесничестве, недалеко от поселка Малюшина Дача.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, сотрудники лесной охраны филиала «Русский лес» обнарушили упавшее дерево во время патрулирования в Ступине. Оно перекрыло проезд по дороге.

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Специалисты распилили ствол и убрали его остатки.

«Подобные случаи обычны, и подмосковные лесничие к ним готовы. Бывает, что к ним обращаются по оперативным каналам связи местные жители, или они сами сталкиваются с внезапными препятствиями на маршруте патрулирования и сразу их устраняют», — рассказали в ведомстве.

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