Подмосковье 13 апреля 2023, 13:11 Лесничие своими руками изготовили скульптуры для парка Памяти в Можайском округе

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Сотрудники Бородинского филиала «Мособллес» провели субботник на территории парка Памяти под Можайском. После уборки мусора здесь установили новые скамейки и архитектурные украшения, сделанные своими руками.

Первые архитектурные формы лесничие установили в парке еще в 2021 году, а сейчас дополнили их новыми экземплярами. Прежние скамейки отремонтировали и заново покрасили.

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«Субботники давно стали доброй традицией в лесничестве, они проявляют желание жить в красивом мире. Наш парк готов ко встрече гостей», — рассказала старший участковый лесничий Светлана Русанова.

Парк Памяти находится в лесу и популярен у местных жителей. Лесничие развесили здесь кормушки, установили необычные навигационные указатели и обустроили место для пикника. В парке сохранились исторические места военных блиндажей и землянок, которые теперь отмечены специальными табличками. Во время Великой Отечественной здесь располагался 125-й отдельный дорожно-строительный батальон, который строил мост через реку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о преображении парков и скверов в регионе.

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