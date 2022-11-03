Лесничие рассказали о сосне с целительной силой в Подмосковье | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 14:01 Лесничие рассказали о сосне с целительной силой в Подмосковье

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Вблизи деревни Анциферово в Подмосковье растет сосна, которой более 200 лет. Ее диаметр достиг 160 сантиметров. По легенде, она обладает целительной силой.

В 1928 году у дерева появилась табличка с именами детей, которые заметили сосну и решили увековечить себя как ее открыватели. Тогда перед ней было большое поле, где гуляли ребята. Один из них, Николай Самошин, стал краеведом и рассказал, что однажды в сосну ударила молния, но она не погибла. После этого случая появилась легенда, согласно которой у дерева есть целительная сила, способная побороть любой недуг.

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Лесничий Вячеслав Соляков рассказал, что об этом истории давно знает общественный инспектор Алла Лаврентьева. Благодаря ей сосну включили в реестр старовозрастных деревьев России по программе «Деревья — памятники живой природы».

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«Хочется, чтобы люди продолжали бережно относиться к уникальному дереву, как это делали наши предки», — отметил он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев наградил аграриев Подмосковья за высокие результаты. Он напомнил, что регион лидирует в России по производству сыров, мороженого, кондитерских изделий, макарон, мясных консервов и не только.