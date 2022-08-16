Лесничие провели субботник на братской могиле в округе Шаховская

Сотрудники Волоколамского филиала «Мособллес» и поисковики из отряда «Западный рубеж» провели субботник по благоустройству территории воинского захоронения. В братской могиле покоятся останки 269 бойцов Красной армии.

Братская могила расположена на территории Ново-Александровского участкового лесничества вблизи села Середа (округ Шаховская). Здесь покоятся защитники Родины, погибшие в 1942 году за освобождение близлежащих деревень. Захоронение и памятник установлены на месте, где во время войны шли тяжелые бои с фашистами.

Лесничие взяли шефство над объектом, следят за порядком, вовремя окашивают прилегающую территорию, убирают упавшие ветви, очищают плитку и удаляют травянистую растительность.

«Невозможно оставаться равнодушными к истории родного края, к землякам — участникам Великой Отечественной войны. В 1941–1942 годах в этом районе располагался военный госпиталь, а сам населенный пункт три месяца находился под фашистской оккупацией», — отметил старший участковый лесничий Волоколамского филиала ГКУ МО «Мособллес» Александр Сергеев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что жители области стали чаще отдыхать в лесопарках. Это стало поводом начать программу «Парки в лесу», по которой благоустроят 50 объектов.