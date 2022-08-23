Лесничие предотвратили еще один пожар в Балашихе

Лесничие Балашихи получили сообщение о возгорании возле улицы Соловьева в микрорайоне Кучино 22 августа. На месте они обнаружили непотушенный костер, рядом с которым лежали сухие бревна. Вовремя ликвидированный огонь помог предотвратить еще один лесной пожар.

Старший участковый лесничий ногинского филиала «Мособллес» Татьяна Бабанина обратилась к жителям с просьбой воздержаться от отдыха в лесу в жаркие дни.

«Воздержитесь на этой неделе и в эти жаркие и сухие дни от посещения леса, а тем более от походов на шашлыки. Это опасно и может привести к серьезным последствиям», — подчеркнула она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал потенциально опасные территории Подмосковья в связи с лесными пожарами.