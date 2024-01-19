Подмосковье 19 января 2024, 16:16 Лесничие помогли водителю с заглохшим автомобилем в Егорьевске Комитет лесного хозяйства Московской области

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Лесничие помогли водителю с заглохшим автомобилем в Егорьевске. Мужчина приехал на природу с внуками, чтобы покататься на горке, и не смог заставить машину двигаться самостоятельно.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, когда мужчина собирался поехать домой, машина не завелась. Неподалеку оказались лесничие, которые участвовали в акции по развешиванию кормушек. Водителю оказали необходимую помощь, и семья смогла добраться до дома.

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«Семья доехала домой без происшествий. Мы всегда приходим на помощь тем, кто оказался в беде. Для нас с коллегами человечность и взаимовыручка — это не красивые слова, а качества, определяющие поступки», — отметил директор Егорьевского филиала «Мособллес» Валерий Викулов.

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